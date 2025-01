Oszuści podszywają się pod fiskusa. Łatwo dać się nabrać

Portal niebezpiecznik.pl ostrzega przed falą fałszywych e-maili, w których przestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową (KAS). Wiadomości zawierają informację o rzekomym powiadomieniu wydanym przez "Urząd Skarbowy". Aby zapoznać się z jego treścią, odbiorca jest zachęcany do kliknięcia w link.

Po kliknięciu, link przenosi użytkownika na fałszywą stronę, która symuluje komunikat o konieczności aktualizacji programu Acrobat Reader, aby odczytać wspomniane powiadomienie. Co istotne, w większości przypadków nie dochodzi do pobrania zainfekowanego pliku. Zamiast tego ofiara jest kierowana na stronę przypominającą formularz logowania, gdzie proszona jest o podanie hasła do swojej skrzynki e-mail.