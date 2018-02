Oszuści znaleźli nowy sposób, by naciągać emerytów. Płatne przeliczanie wysokości świadczeń

Do dolnośląskiego ZUS-u doszły niepokojące sygnały. Naciągacze dzwonią do emerytów i oferują usługę przeliczenia świadczenia. W przeciwieństwie jednak do pracowników Zakładu, żądają za to pieniędzy.

Po wyliczenie emerytury trzeba przyjść do placówki ZUS. Pracownicy nie dzwonią po domach i nikogo nie nachodzą - przypomina Zakład. (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Taka usługa kosztuje u naciągaczy 180 złotych - pisze w piątek "Super Express". Oczywiście jest to forma wyłudzenia. Oszuści nie mają nic wspólnego z ZUS-em i nie mają kompetencji, by przeliczać świadczenia na własną rękę.

Jak informuje rzecznik ZUS Wojciech Andrusewicz w rozmowie z gazetą, po przeliczenie emerytury trzeba udać się do oddziału ZUS. Tam taka operacja zostanie wykonana bezpłatnie. Pracownicy ZUS nigdy natomiast nie dzwonią i nie odwiedzają seniorów w domach - dodaje.