Oto 10 największych wycieczkowców świata. Jest na nich wszystko

tonaż: 225 282 ton

długość: 362 m

szerokość: 66 m

Allure of the Seas, drugi statek klasy Oasis, odbył swój pierwszy rejs w 2010 r. Statek ten jest w stanie pomieścić do 6780 pasażerów oraz 2200 członków załogi. Na jego pokładzie znajduje się 2742 kabiny. Pasażerowie mają dostęp do parku wodnego, lodowiska, boiska do koszykówki, 10-pokładowej tyrolki i dwóch ścianek wspinaczkowych. Statek oferuje także bogaty program rozrywkowy, w tym występy akrobatyczne i imprezy taneczne. Na pokładzie Allure Of The Seas znajduje się 19 restauracji, a także kino 3D.