Oto najbardziej oblegany dworzec w Polsce. Nie Warszawa i nie Kraków

Przed pandemią było lepiej

UTK zwraca uwagę, że 2021 rok był czasem stopniowego powrotu pasażerów do kolei w związku ze zmniejszającym się wpływem pandemii m.in. na chęć do podróżowania. Pasażerowie w coraz większym stopniu zaczęli korzystać z transportu zbiorowego, a przewoźnicy rozwijali ofertę, co przełożyło się m.in. na wzrost liczby zatrzymań pociągów. Jednak ogólnie pod względem frekwencji i tak było dużo gorzej niż przed pandemią COVID-19.