Oto najdroższe wino świata. Rekord w Nowym Jorku

Podczas aukcji w nowojorskim domu Sotheby’s został ustanowiony nowy rekord ceny butelki wino. Za egzemplarz Romanee-Conti z 1945 e. ktoś zapłacił 558 tys. dolarów.



Oznacza to, że cenę wywoławczą przekroczono aż siedemnaście razy . Romanee-Conti to uważana za najlepsze na świecie wino burgundzkie . Produkuje się je w regionie Cote de Nuits, znanego zwłaszcza z produkcji win pinot noir.

Rekordowym winom daleko jednak do najwyższej ceny, jaką w ogóle zapłacono za alkohol. Raptem dwa tygodnie temu w Edynburgu ktoś wylicytował butelkę whisky za 848 tys. funtów, czyli ok. cztery miliony złotych. Była to whisky Macallan Valerio Adami z 1926 r. Eksperci mówią, że w świecie whisky jest ona uważana za Świętego Graala.