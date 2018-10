Polskie wina w ofercie znanej sieci. Na początek dwa

Biedronka wprowadza do swojej oferty wina od polskich winiarzy. Będzie to marka stworzona specjalnie na potrzeby dyskontu.



Biedronka podkreśla, że 92 proc. wszystkich jej artykułów pochodzi od polskich dostawców. (Wikimedia Commons CC BY-SA, Fot: Artur Andrzej)

Sieć nawiązała współpracę z winnicą Łany z Rzeszowa oraz z enologiem Piotrem Stopczyńskim. Specjalnie dla Biedronki powstała marka wina Polonez. Na półkach dyskontu znajdą się dwa jego rodzaje: półwytrawne czerwone i białe, również półwytrawne.

Winnica Łany działa od 2007 r. To półtora hektara upraw winogron usytuowanych na wysokości 260 do 280 m n.p.m. Na trzech tarasach znajduje się ok. 7500 krzewów winorośli wielu odmian.

- Uważam, że polskie wina powinny być oferowane w szerszym obrocie i w bardziej przystępnych cenach niż obecnie. Jest to jedyna droga do promocji polskiego wina i polskiego winiarstwa – powiedział Bogdan Kasperek, właściciel Łanów cytowany w komunikacie prasowym. – Jestem przekonany, że to półwytrawne wino z prostą etykietą, wyróżnione medalem przez specjalistów od wina, trafi w gusta Polaków – dodał.

Białe wino Polonez pochodzi z trzech odmian: seyval blanc, johaniter i jutrzenki. Według opisu producenta charakteryzuje go delikatna struktura, aromat owoców tropikalnych oraz wyważony balans pomiędzy kwasowością a słodyczą cukru resztkowego. Ma świetnie łączyć się z owocami morza oraz drobiem.

Czerwony Polonez stworzony został z trzech odmian: regent, cabernet dorsa oraz cabernet cortis. Jego aromat to czerwone owoce, wiśnia i jeżyna z nutami czerwonego pieprzu. Producent poleca go do kaczki, jagnięciny i czerwonego mięsa.

