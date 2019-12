Otwarcie sklepu Xiaomi, czyli bitwa w galerii nagrana z samego środka. "Zagniotą nas!"

Szturm na Galerię Mokotów miał związek z otwarciem nowego sklepu Xiaomi i promocją, jaką na ten dzień przygotowała sieć. Ludzie przepychali się w wielkim ścisku, a w zwężeniach drzwi działy się prawdziwie dantejskie sceny. "Zgniotą nas tu!" - słychać głos dziewczyny w tłumie. W sieci pojawiło się nagranie z wydarzenia.

Z nagrania, które trafiło do sieci widać, jak masy ludzi przeciskają się w gigantycznej kolejce. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w zwężaniach drzwi do Galerii Mokotów, gdzie tłum gęstniał, przepychał się i ugniatał co słabszych. W pewnym momencie słychać głos dziewczyny, która krzycy do towarzyszącej jej osoby: "Zgniotą nas tu!".