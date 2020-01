Otwierają się nowe delikatesy. Będą czynne także w niedziele

Delikatesy Chorten w połowie stycznia pojawią się w Białymstoku. Sklep ma się wyróżniać ofertą świeżego mięsa i wędlin oraz dużym wyborem piw regionalnych.

- To lokalizacja w popularnym kompleksie Apartamenty Tysiąclecia, gdzie mieszka wiele rodzin z dziećmi, a więc zakładamy, że ma spory potencjał handlowy. Od dyskontów z sąsiedztwa chcemy wyróżnić się przede wszystkim asortymentem świeżym, zwłaszcza bogatą ofertą mięsno-wędliniarską, dlatego uruchamiamy stoisko partnerskie JBB - podkreśla, cytowany w komunikacie, Marcin Popławski, pełnomocnik sklepu.

W placówce klienci znajdą pełną ofertę ogólnospożywczą, do tego garmażerkę, owoce i warzywa oraz regionalne pieczywo z piekarni Kraska. Lokal został kompleksowo wyremontowany i wyposażony w nowe urządzenia, częściowo przy wsparciu technicznym Grupy Chorten.

Na początek sklep będzie obsługiwany przez pięć osób. Delikatesy będą otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 6-22, będą także pracowały we wszystkie niedziele – od godz. 9 do 21. W dniu otwarcia zaplanowano specjalne promocje i degustacje marki "Z Podlaskiej Spiżarni".