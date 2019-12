Wolisz robić zakupy w Biedronce czy w Lidlu? Mapa pokazuje, kto rządzi w polskim handlu

W Polsce jest około 3 tys. sklepów Biedronki. To niekwestionowany lider w handlu nad Wisłą, choć w kilku kategoriach i miejscach odstaje od konkurencji. Lidl bije rywali na głowę pod względem efektywności, a sieć ABC liczebności sklepów. Ale każdy marzy o takich obrotach, jakie ma właśnie Biedronka.

Biedronka (po lewej) rządzi przede wszystkim w dużych miastach - tam zagęszczenie sklepów jest największe (WP.PL, Fot: WP.PL)

Największa sieć sklepów w Polsce? Wbrew pozorom nie jest to Biedronka. Sieć ze swoimi 3 tys. placówek jest wysoko w rankingu liczebności polskich sklepów, ale nie najwyżej. Jak pisaliśmy już w money.pl, w Polsce działa ok. 8,6 tys. sklepów pod szyldem Abc oraz ok. 6 tys. Żabek. Mniej więcej 3 tys. lokali ma - oprócz Biedronki - sieć Lewiatan.

Abc to największa sieć handlowa w kraju, ale składa się głównie z małych sklepów działających na zasadzie franczyzy. Sklepy mają różnych właścicieli, łączy je w zasadzie tylko marka oraz część asortymentu. Dlatego - mimo rekordowej liczebności - trudno traktować je jako zagrożenie dla Biedronki.

Nie jest nim też Lidl. W zeszłym roku obrotowym ta sieć osiągnęła przychód w wysokości 18,3 mld złotych. Co ciekawe, statystyczny, pojedynczy sklep Lidla generuje o wiele większą sprzedaż niż pojedynczy sklep Biedronki. Niemiecka sieć jest więc o wiele bardziej efektywna, ale i tak nie może zbliżyć się do marki z uśmiechniętym owadem w logo.

Oczywiście przy tego typu porównaniach należy też brać pod uwagę odmienną strategię sklepów. Wiele Biedronek jest na miejskich osiedlach i spełniają one funkcję codziennego miejsca na zakupy. Lidle są zwykle na obrzeżach osiedli i miast, skłaniają więc do robienia dużych zakupów raz na jakiś czas.

Biedronka stała się symbolem nadwiślańskiego handlu, bo sprzedaje wręcz gargantuiczne ilości towarów. Dość powiedzieć, że w zeszłym roku obrotowym Jeronimo Martins (właściciel sieci Biedronka) zanotował ponad 51 miliardów złotych przychodu. Dzięki grafikom udostępnionym nam przez AutoMapę widać, że niemal w każdym regionie kraju Biedronka dzierży palmę pierwszeństwa wśród sklepów.

- 30 proc. towarów spożywczych Polacy kupują w dyskontach, najczęściej w Biedronce i Lidlu, ale popularność zyskują też sklepy typu convenience, które sprzedają aż 22 proc. towarów spożywczych. Mamy coraz mniej czasu, dlatego także na zakupach chcemy go zaoszczędzić. Polacy wolą zakupy szybkie i w sklepach, które mają po sąsiedzku. Dlatego też w ciągu ostatnich pięciu lat aż o 3,3 punkty procentowe spadł udział rynkowy hipermarketów - mówi Michał Pieprzny z Deloitte.

Gdzie kupują Polacy?

Sieć Abc jest największą siecią "spożywczaków" w Polsce. Działa głównie w mniejszych miejscowościach, właścicielami sklepów są niezależni polscy przedsiębiorcy. Wedle planów sieci jej członkowie będą mogli stać się miejscami odbioru paczek i spokojnie otwierać swoje podwoje w każdą niedzielę. Identyczny plan ma Polska Grupa Supermarketów, licząca kilkaset placówek.

Liczbą 1500 sklepów mogą pochwalić się Delikatesy Centrum, ok. 1100 ma Dino. Ta ostatnia sieć w ciągu ostatnich kilku lat dokonała wręcz skoku rozwojowego, wkraczając do handlowej ekstraklasy. Dopiero kolejne miejsce zajmuje Lidl, mający obecnie ok. 700 sklepów.

Liczy się dwóch graczy

Biedronka i Lidl to jednak najpopularniejsze dyskonty w Polsce. Tempo ich rozwoju ostatnio wyhamowało - owszem, otwierają nowe sklepy, ale i zamykają stare, nierentowne. Po latach szybkiego rozwoju muszą skupić się też na unowocześnieniu placówek. Przeznaczają olbrzymie pieniądze na remonty i nowy wygląd sklepów. To często ważniejsze niż podbijanie nowych regionów. Okazuje się, że nasycenie rynku sklepami jest już blisko maksimum.

GUS podaje, że na jeden sklep w Polsce przypadało w 2018 roku 113 mieszkańców, czyli o 5 osób więcej rok do roku. Na każdą Polkę i Polaka mamy po 0,97 mkw sklepu. To mniej niż w większości krajów UE, ale nasza siła nabywcza również nie należy do najwyższych. Jednak po uwzględnieniu różnic dochodowych możemy stwierdzić, że sklepów jest u nas całkiem sporo.

Gdzie jest najwięcej Biedronek?

Wbrew obiegowej opinii, że "Biedronki królują na prowincji" najwięcej jest ich w dużych miastach. W samej aglomeracji warszawskiej znajdziemy aż 143 sklepy tej sieci. W Gdańsku jest ich 56, w okolicach miasta stoi kolejne 12. W Krakowie mamy 54 sklepy z tym szyldem. W zdecydowanej większości polskich gmin i powiatów Biedronka wyprzedza Lidla, ale jest jeden ciekawy wyjątek - zachód naszego kraju.

Szeroko pojęte okolice Szczecina, a także Słubic i Zgorzelca, to królestwo Lidla. Tam sklepy niemieckiego operatora wyprzedzają portugalskie Biedronki. To jedyne trzy "wyspy", gdzie dominuje Lidl.