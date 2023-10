Paczki dostarczy dron. Szykuje się rewolucja

Trwało to jednak niemal dwukrotnie dłużej. Pierwsze dostawy przy pomocy dronów rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku w Teksasie i Kalifornii, z możliwością dotarcia w ciągu godziny do wybranych klientów w promieniu 6 km od zamówienia. Teraz firma wypuściła na rynek nowy model drona, który podwaja szybkość pokonywania odległości i zwiększa bezpieczeństwo, a także potwierdziła swój cel, jakim jest dostarczenie 500 mln produktów droga powietrzną do końca dekady.