Pączki warte prawie 400 mieszkań. Tyle wydamy na tłusty czwartek

Wynika z nich, że w siedmiu największych miastach średnie ceny poszły co prawda w górę, ale nieznacznie w porównaniu do III kwartału 2022 r. To najpewniej zmieni się, gdy poznamy świeże dane na temat cen płaconych za mieszkania pod koniec 2023 r. Na podstawie obecnych informacji analitycy HREIT szacują, że w trakcie tłustego czwartku zjemy tyle pączków, ile wartych jest 391 mieszkań.