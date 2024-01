Ceny mieszkań przebiły psychologiczną granicę. W tych miastach rosną najszybciej

Ceny nieruchomości rosną w tempie przekraczającym nawet 40 proc. rocznie - wynika z analizy przeprowadzonej przez SonarHome.pl, która jest cytowana przez Bankier.pl. Z taką sytuacją mamy do czynienia w krakowskiej dzielnicy Mistrzejowice. W grudniu 2023 r. metr kwadratowy mieszkania kosztował prawie 13 tys. zł, co oznacza wzrost dokładnie o 42,6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.