Pamiętaj o obowiązkowym OC, bo kary są drakońskie. Sprawdź korzyści płatności za ubezpieczenie w ratach

Nie popełniaj tego błędu, kary są drakońskie

Warto pamiętać, że nowy właściciel może posiadać przejętą polisę do określonej daty, zaznaczonej w umowie. Po upływie tego terminu musi zakupić własną polisę OC. Ważne, żeby nie odkładać tego obowiązku na ostatnią chwilę, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. W przeciwnym razie grożą wysokie kary. Dla właścicieli samochodów osobowych, którzy przez ponad 14 dni nie posiadali ważnej polisy OC, grzywna wynosi aż 8490 zł! Stawki kar zależą od kategorii pojazdu i okresu, w którym brakuje polisy. W przypadku samochodów osobowych, stawki za brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego od 1 stycznia 2024 roku prezentują się następująco: - brak OC do 3 dni - 1700 zł (20% pełnej opłaty) - od 4 do 14 dni - 4250 zł (50% pełnej opłaty) - powyżej 14 dni - 8490 zł (100% pełnej opłaty). Nowa maksymalna kara za brak OC motocykla wzrosła do 1400 zł, natomiast w przypadku ciężarówki, czy autobusu grzywna od 1 stycznia wynosi aż 12 730 zł! To nie koniec podwyżek na ten rok. Od 1 lipca stawki jeszcze bardziej pójdą w górę, ponieważ wtedy przewidziana jest kolejna podwyżka minimalnej płacy, od której wylicza są grzywny.