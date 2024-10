Pamiętaj o tym dokumencie. Bez niego nie sprzedasz mieszkania i domu

Przypomnijmy, że od zeszłego roku deweloperzy i osoby sprzedające mieszkania na rynku wtórnym muszą dołączyć świadectwo energetyczne do dokumentacji przy sprzedaży mieszkania.

Karolina Klimaszewska, ekspertka z rynku nieruchomości z Otodom, wyjaśniała w rozmowie z "Portalem Samorządowym", że budynki z najwyższą klasą energetyczną A, czyli takie, które potrzebują mało energii na ogrzewanie, co wiąże się z niskimi kosztami utrzymania, mają wyższe wyceny niż te z najniższą klasą G. Rodzaj ogrzewania jest tu jednym z istotnych czynników.

W styczniu 2024 r. dane Otodom Analytics wskazały, że niemal 40 proc. deweloperskich ofert z podanym typem ogrzewania dotyczyło nieruchomości z pompą ciepła, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z wcześniejszym okresem .

Według Centralnej Ewidencji Emisyjności Budownictwa (CEEB), 1 milion budynków w Polsce jest podłączonych do systemów ciepłowniczych, głównie są to nieruchomości wielorodzinne, co sugeruje, że liczba mieszkań wykorzystujących ciepłownictwo systemowe jest dużo większa – informował portalsamorzadowy.pl.