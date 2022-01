Pandemia koronawirusa. Niemiecka gospodarka straciła 350 miliardów euro

Brakuje rąk do pracy

Nowy rząd Niemiec chce ściągać do kraju ok. 400 tys. osób do pracy rocznie ze względu przede wszystkim na poważne braki wykwalifikowanych pracowników - donosi Reuters. Problem stał się na tyle poważny, że "dramatycznie" spowalnia niemiecką gospodarkę - twierdzi Christian DUerr, lider parlamentarny ugrupowania FDP, będącego w koalicji rządzącej.