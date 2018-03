Państwo dopłaci do usług sprzątaczki. Niemiecki rząd chce się wkupić w łaski wyborców

Niemcy wreszcie doczekali się nowego rządu. Okazuje się, że władza ma sporo pomysłów, jak ulepszyć życie obywateli. W umowie koalicyjnej chadeków z socjaldemokratami znalazło się parę osobliwych punktów. Państwo chce zadbać o (prawie) wszystko.

Prawo do sprzątaczki

Chadecy i socjaldemokraci chcą wyprowadzić dodatek przy korzystaniu z usług domowych dla osób samotnie wychowujących dzieci, opiekujących się chorymi i dla seniorów. Mówiąc wprost: rząd chce subwencjonować zatrudnianie sprzątaczek przez osoby, które nie są w stanie same dbać o czystość lub nie wystarcza im już na to sił i czasu.