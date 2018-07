Państwo zabierze część pieniędzy z odszkodowania. Ważny wyrok NSA

Miałeś wypadek, ale o odszkodowanie musiałeś walczyć przed sądem? Teraz oprócz zasądzonej kwoty, ubezpieczyciel musi wypłacić także odsetki. Niestety, część z tych pieniędzy musisz oddać państwu.

Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2010 r. została potrącona przez samochód i doznała poważnych obrażeń. Ubezpieczyciel nie kwapił się z wypłatą odpowiedniej kwoty, dlatego kobieta poszła do sądu.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest zwolnione z opodatkowania, dlatego kobieta znowu poszła do sądu, ale tym razem zakwestionowała stanowisko fiskusa. Okazało się, że to jednak fiskus miał rację. Najpierw stwierdził do Wojewódzki Sąd Administracyjny, a po odwołaniu także NSA.