Parafianie wpłacili 600 tys. zł oszustce. Przykre rozczarowanie zamiast pielgrzymki

Maria H., która w Paryżu prowadzi firmę zajmującą się organizacją pielgrzymek, miała przywłaszczyć 600 tys. zł pochodzących z wpłat parafian z Sandomierszczyzny. Takie są ustalenia Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu.

Historię pielgrzymkowego oszustwa opisuje w czwartek serwis "Gazety Wyborczej". Jak czytamy, we wrześniu 2017 roku Maria H. zaoferowała wyjazd na pielgrzymkę do Fatimy z okazji 100-lecia objawień fatimskich . W ramach pielgrzymki, oprócz wizyty w Fatimie, było m.in. zwiedzanie Lizobny i Porto. Koszt: 790 euro.

Jednak pieniądze nie trafiły przeznaczone na pielgrzymkę. Do wyjazdu w ogóle nie doszło. Organizator odwołał go na kilka dni przed wylotem. Podany powód: awaria samolotu, ale nie była to prawda.