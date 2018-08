ParcelABC umożliwia płatności kryptowalutami w ramach swojej globalnej platformy dostarczania przesyłek

Technologia blockchain błyskawicznie, choć bez większego rozgłosu, podbija nowe sektory i branże.

Jedyny w swoim rodzaju algorytm łączy najbardziej niezawodnych kurierów z całego świata w jedną sieć. Po złożeniu przez klienta zamówienia firma ParcelABC wyszukuje puste miejsce z przeznaczeniem na przesyłkę klienta w jednym z wielu pojazdów dostawczych jadących wybraną trasą. System planuje trasę, optymalizując ją pod kątem czasu lub ceny albo i czasu, i ceny. Po wysłaniu przesyłka może być przewożona pojazdami kilku firm kurierskich lub przewozowych, zanim dotrze do adresata, a na życzenie może zostać dostarczona tylko przez jednego kuriera.

Od samego początku szukamy coraz bardziej innowacyjnych sposobów na świadczenie usług w sposób gwarantujący zadowolenie każdego klienta. Skupiamy się na uwzględnianiu wszystkich bez wyjątku potrzeb i dostosowywaniu się do zachodzących szybko zmian.

Kryptowaluty codziennie zyskują na wartości, w związku z czym przyciągają coraz liczniejsze grono użytkowników. Przewiduje się, że do końca 2018 roku ponad 30 milionów aktywnych posiadaczy kryptowalut będzie kupować i sprzedawać produkty oraz usługi, używając nowej formy płatności. Z niektórych badań wynika, że zaledwie rok później liczba ta powinna się podwoić. Bitcoin, ethereum i wiele innych najpopularniejszych kryptowalut zyskują naprawdę globalny zasięg, co umożliwia bezproblemowe posługiwanie się nimi na całym świecie.

Przyjęcie technologii blockchain wiąże się z nowymi sposobnościami biznesowymi, ponieważ pojawiają się nieznane dotąd kanały generowania przychodów. Na całym świecie miliony ludzi posiadających kryptowaluty szukają sposobów ich wydawania. Kryptopłatności za pośrednictwem serwisu Bitcoinus otwierają darmowy kanał dodatkowego przepływu gotówki do firmy ParcelABC, na czym firmie zależy ze względu na plany kontynuowania szybkiego rozwoju na bardzo konkurencyjnym rynku.

Technologia blockchain to szansa na naprawdę bezpieczne i szybkie realizowanie płatności. Pozwala klientom zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Jako szybko rozwijająca się platforma o globalnym zasięgu ParcelABC uważa efektywność za jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii oferowanej przez serwis Bitcoinus system płatności firmy ParcelABC umożliwi szybszą realizację transakcji — po najniższych kosztach. Prognozuje się dalszy wzrost już i tak bardzo wysokiego stopnia zadowolenia klientów.

Obecnie rynek zmienia się w błyskawicznym tempie. Firma ParcelABC musi dostosowywać się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku oraz do życzeń i wymagań klientów. Wprowadzenie płatności kryptowalutami za pośrednictwem serwisu Bitcoinus pozwoli jej podbić jeszcze większą część rynku, poszerzyć zakres usług i wyjść naprzeciw potrzebom klientów — którzy będą mieli do dyspozycji wiele różnych opcji płatności.