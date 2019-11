Park of Poland. Kiedy otwarcie? Może się opóźnić

Park of Poland to ma być największy park wodny w Polsce i regionie. Miał być otwarty do końca 2019 roku, ale wiele wskazuje na to, że wielka inauguracja przesunie się na początek 2020 roku.

Niespełna 3 miesiące temu Park of Poland został zadaszony. Kiedy otwarcie? Dokładnej daty wciąż nie ma (Facebook.com, Fot: Park of Poland)

Tak przynajmniej twierdzi portal next.gazeta.pl. Czytamy tam, że wciąż pozostało jeszcze wiele prac wykończeniowych, a do końca roku przecież został już zaledwie miesiąc.

Z informacji portalu wynika, że choć prace toczą się na najwyższych obrotach, to do otwarcie wciąż daleko. Przedstawiciele Park of Poland na pytania o opóźnienia i planowaną datę otwarcia nabierają wody w usta i nie chcą deklarować konkretnej daty.

A skoro budowa wciąż nie jest ukończona, to szanse na otwarcie w ciągu miesiąca maleją. Szczególnie, że obiekt musi jeszcze przejśc wszystkie niezbędne odbiory techniczne oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. A te procedury muszą potrwać.

Budowa parku to jedno z największych przedsięwzięć w regionie. Jej koszty sięgają nawet 150 mln euro. Znajdziemy tam 3,5 tys. mkw. basenów, 3,2 km zjeżdżalni, 10 różnego rodzaju saun i 40 tys. mkw. ogrodu z egzotycznymi roślinami.

Tak ma wyglądać Suntago, największy w Europie zadaszony park wodny, który powstaje w ramach Park of Poland we Wręży pod Mszczonowem. Park wodny plus bungalowy to pierwszy etap inwestycji.

Pierwsi klienci mieli skorzystać z basenów pod koniec tego roku, ale oficjalnego terminu otwarcia jeszcze nie ma. I wydaje się, że termin może przesunąc się na styczeń.

Drugi - czterogwiazdkowy hotel - to dopiero melodia przyszłości. Ukończenie jej zaplanowano na IV kwartał 2020 roku.