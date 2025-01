Decyzja TSUE opiera się na zasadach ochrony danych osobowych wynikających z unijnego rozporządzenia RODO . Orzeczenie Trybunału było odpowiedzią na pytanie prejudycjalne skierowane przez francuską Radę Stanu, czyli najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji.

Sprawa dotyczyła skargi złożonej przez organizację Mousse przeciwko francuskiemu przewoźnikowi kolejowemu SNCF. Stowarzyszenie argumentowało, że wymóg wskazania formy grzecznościowej podczas zakupu biletu narusza przepisy RODO , które zobowiązują do minimalizowania przetwarzanych danych osobowych.

Francuski organ ochrony danych osobowych CNIL uznał jednak, że praktyka SNCF nie łamie przepisów, co skłoniło organizację do odwołania się do Rady Stanu.