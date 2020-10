Pasażer w szoku! Rekordy zakażeń koronawirusem w Polsce, a PKP nadal nie może rozsadzić pasażerów

"Pół roku nie wystarczyło PKP Intercity, aby zrobić system do rozsądzania dalej od siebie pasażerów. Mój wagon praktycznie z każdym rządkiem zajętym. A dalej pustka..." - napisał na Twitterze redaktor naczelny money.pl i WP Finanse Sebastian Ogórek. Dla potwierdzenia opublikował również zdjęcia, na których wyraźnie widać różnicę we frekwencji wewnątrz wagonów.

Do sytuacji PKP zdążyły się już odnieść - również za pośrednictwem Twittera. "W przypadku połączeń realizowanych składami zespolonymi w tym m.in. pojazdami Pendolino istnieje możliwość skorzystania z graficznego schematu wyboru miejsca, zawierającego podgląd aktualnie zajętych miejsc w pociągu" - czytamy w odpowiedzi.

Zmiany od 18 października

Temat rozsadzenia pasażerów w pociągach spod szyldu PKP Intercity co rusz powraca do dyskursu. Spółka już jakiś czas temu zapowiedziała, że wkrótce zniknie absurd zapychania jednego wagonu i jednoczesnych pustkach w innych. Zwłaszcza że w czasie pandemii koronawirusa może to być niebezpieczne dla pasażerów.