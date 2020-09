PKP Intercity rozprawia się z absurdem. Pasażerowie mają być sadzani równomiernie

Temat algorytmów przydzielających miejsca w internetowej sprzedaży biletów wraca jak bumerang. Opisywaliśmy w Wirtualnej Polsce historię Macieja Kaweckiego, byłego dyrektora departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Miał on nieprzyjemność podróżowania pociągiem PKP Intercity na trasie Warszawa - Gdynia i zwrócił on uwagę na absurd systemu informatycznego PKP Intercity dotyczący sprzedaży biletów .

Jak to ma wyglądać w praktyce? W pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych przedziałach. Dopiero póżniej dopełniane są kolejne przedziały. W efekcie podróżni mają być rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach. - Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września br. Rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października br., co ma związek z 30-dniowym okresem przedsprzedaży na przejazdy w relacjach krajowych - informuje rzeczniczka.