Patrzy na paragon, a tam dziwna opłata. Sklepy dodają ją coraz częściej

Walka z plastikiem

Opłaty za zrywki to tylko jeden ze sposobów, który ma zachęcić konsumentów do mniejszego zużycia plastiku. Kilka lat temu rząd zobligował sklepy do wprowadzenia opłaty recyklingowej, pobieranej od torebek jednorazowych. Stawka za jedną torbę wynosi 20 groszy. Wyjątkiem są zrywki, w przypadku których ustawodawca pozostawił właścicielom sklepów wolną rękę.