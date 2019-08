Pcim i Kraków. Niektóre miasta nagradzają rodziców

Niektórzy rodzice mogą liczyć nie tylko na 500+ od państwa, ale również pieniądze od samorządu. To taka nagroda za to, że dali gminie nowego mieszkańca. Niestety, "gminne becikowe" należy do rzadkości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kilka samorządów wypłaca rodzicom jednorazowe becikowe (Fotolia)

W niektórych miastach rodzice mogą liczyć na gratyfikację finansową od miasta. To rodzaj becikowego, a jego przyznanie jest uwarunkowane od spełnienia określonych kryteriów (jako warunek konieczny gminy wymieniają zamieszkanie przez rodzica i dziecka na terenie gminy).

Na jakie pieniądze mogą liczyć rodzice nowo narodzonych dzieci? Każdy samorząd może tu wprowadzić swoje własne zasady. Przykładowo, władze Krakowa przyznają becikowe w kwocie 1 000 zł, ale tylko tym rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 000 zł. Świadczenie w takiej samej kwocie dostaną rodzice w Poznaniu, przy czym zasady przyznania są mniej restrykcyjne. Kryterium dochodowe ustalono na 1922 zł na osobę w rodzinie.

Mniejsze miasta nie pozostają w tyle. W Łomży świadczenie wynosi 500 zł i przysługuje bez żadnego kryterium dochodowego rodzicom lub opiekunowi prawnemu, zamieszkałym w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. Identyczne zasady obowiązują w Dobczycach (woj. małopolskie).

Obejrzyj: 500+ dla wszystkich wcale nie taki idealny. "Lepiej mieć próg dochodowy"

Na tle polskich miast wyróżniają się Leszno i Pcim, które nie dość, że nie wprowadzają kryterium dochodowego, to do tego wypłacają rodzicom aż 1 000 zł.