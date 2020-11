Pełny lockdown. Jesteśmy blisko kolejnego zamknięcia gospodarki

Pełny lockdown. Rząd debatuje ws. ponownego zamknęcia gospdarki

Jak jednak wskazuje premier Mateusz Morawiecki, pełny lockdown w wersji 2.0 nie będzie tak twardy i dotkliwy jak wiosną. – Będzie polegała raczej nie na zamykaniu firm, lecz na dalszym ograniczeniu mobilności obywateli, tak jak to dzieje się np. we Francji. Chodzi o to, żebyśmy w miarę możliwości siedzieli w domach i nie przenosili wirusa – podkreślił. Listopadowy lockdown miałby potrwać od dwóch do trzech tygodni.