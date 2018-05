Pensje Polaków rosną. Podwyżki zostaną zjedzone przez ceny

Dane GUS-u podają, że o 7,8 proc. wzrosły pensje w kwietniu w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku. To jednak nie napawa optymizmem, ponieważ nadciągają podwyżki towarów i usług

Również w zakresie usług bankowych ceny mogą się zmienić. PKO BP od 4 sierpnia w ramach Konta za Zero zwiększa opłaty z 6,90 zł do 8 zł. Dotyczy to osób, które nie mają karty do rachunku albo mają i wydają mniej niż 300 zł miesięcznie. Podwyżki dotyczą też transakcji za pomocą bankowości telefonicznej. Warto zapoznać się z nowym cennikiem. Zyski banków w 2017 r. spadły, więc być może PKO BP nie będzie jedynym, który podniesie ceny usług.