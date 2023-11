Ugody nie będzie. Gigant pozwał Polskę. Jest termin rozprawy

Następnie w maju w liście otwartym do udziałowców koncernu Pfizer, Niedzielski podnosił, że firma planuje dostarczyć do Europy setki milionów szczepionek, choć jest to całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego. "Konieczna jest gruntowna zmiana kontraktów szczepionkowych" - pisał minister.