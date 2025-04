Zara od roku nie oddaje paczki klientce. Tak wygląda walka z gigantem

Jak donosi wyborcza.biz, listopadzie 2023 r. pani Anna zamówiła ubrania z dwóch popularnych sklepów odzieżowych — Zary i Reserved . Część zamówionych rzeczy postanowiła zwrócić. Przygotowała dwie osobne paczki i wydrukowała odpowiednie etykiety. Niestety, w pośpiechu nakleiła etykietę od Zary na paczkę przeznaczoną do Reserved.

Kobieta szybko poinformowała Zarę o pomyłce. Konsultant zapewnił ją, że paczka zostanie jej zwrócona i poprosił o adres do odesłania. Kobieta czekała na przesyłkę, w której były rzeczy o wartości ponad 800 zł , jednak do dziś nie została ona zwrócona.

Pani Anna zwróciła się o pomoc do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ekspert z Konsumenckiego Centrum E-porad wskazał, że w takiej sytuacji Zara może być uznana za bezpodstawnie wzbogaconą. Doradzono jej przygotowanie oficjalnego pisma z dokładnym opisem sytuacji, wezwaniem do zwrotu paczki i ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy do sądu.