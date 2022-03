PFR śle niepokojące pisma do niektórych rodziców. Prawnicy tłumaczą, co robić

Jak wynika z danych PFR na 28 lutego br., wartość aktywów PPK to ok. 8 mld zł, aktywnych jest rachunków 2,55 mln, a możliwości oszczędzania w PPK skorzystało 2,32 mln osób. Wskazano, że wśród oszczędzających 2,22 mln to Polacy, reszta to m.in. Ukraińcy (54 tys.), Białorusini (6,5 tys.) i Rosjanie (1,6 tys.). Wartość aktywów netto w porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się o 170,88 mln zł.