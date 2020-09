Pięciozłotówka może być warta 1000 zł. "Warto przejrzeć portfel"

Pieniądze dla polityków. Bogdan Zdrojewski: liczę, że nie popełnimy błędu

Błędy warte tysiące

W Polsce jednak i tak ceny są stosunkowo niskie. W skali świata rekordowy był srebrny dolar, sprzedany w 2013 roku za ponad 3,8 miliona dolarów. Co stanowiło o takiej wartości? Otóż, chociaż moneta została wybita około 1834 roku, to widnieje na niej rok 1804, bo do produkcji użyto nieaktualnego stempla. Ponadto powstało tylko 8 podobnych monet, które miały być prezentem dla zagranicznych gości od ówczesnego prezydenta USA Andrew Jacksona.

A jak monety z błędami trafiają na rynek? Specjaliści ze sklepu numizmatyczny.com tłumaczą, że zwykle przechodzą one sito kontrolerów jakości z Mennicy - i po prostu trafiają do obiegu. A ponieważ monety wychodzą z zakładu w workach, nietrudno przeoczyć pojedyncze sztuki z błędami. A same błędy są najczęściej skutkiem błędnej pracy maszyn. Rzadziej się zdarza, że pomyli się człowiek - wprowadzając na przykład błędy napis do systemu. Natomiast kolekcjonerzy właśnie na takie błędy najbardziej czekają.