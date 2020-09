10-groszówka z PRL warta 20 tys. zł

Jak rozpoznać, czy w zakurzonym klaserze po dziadku nie brzęczy czasem równowartość nowego auta? O ile zazwyczaj nie warto podejmować się wyceny bez rozmowy z ekspertem, specjaliści zdradzają kilka elementów, na które sami możemy zwrócić uwagę. Natrafiając na parę złotych z okresu PRL, przede wszystkim należy ocenić stan zachowania - w przypadku monet obiegowych rzadkość stanowią te o menniczym połysku, choć to nie jedyny z czynników. Jeżeli znajdziemy w piwnicy jakieś drobne, oprócz zarysowań, przyglądać trzeba się detalom, bo niekiedy o wartości na rynku przesądza drobiazg mniejszy niż szpony wybitego orła…

- Takich przykładów jest sporo, w katalogu październikowej aukcji będziemy mieli chociażby 10-groszówkę z 1973 r. bez znaku mennicy, której wartość szacujemy w przedziale 15-20 tys. zł. Mowa o najrzadszej monecie obiegowej PRL, która poprzez ten całkowicie niepozorny detal konsekwentnie drożeje w kolekcjonerskim obiegu. Pięć lat temu kosztowała około 7-8 tys. zł, obecnie egzemplarze zachowane w idealnym stanie osiągają cenę kilkunastu tysięcy złotych. Z jednej strony można powiedzieć, że to zarobek jedynie rzędu kilku tysięcy złotych, z drugiej - trudno wskazać na rynku lokatę, która w horyzoncie pięcioletnim niemal podwoi nasz wkład - komentuje Michał Niemczyk, prowadzący wiodący antykwariat numizmatyczny w Warszawie.

- Gdybym miał wskazać obszar ożywienia na rynku, z pewnością byłby związany z błędami w mennicach. Ostatnio sprzedaliśmy na przykład destrukt z okresu PRL za 1800 zł wyłącznie dlatego, że prasa uderzyła w krążek inaczej, nadając mu nietypową, wydłużoną formę. Pięć lat temu kupilibyśmy taką monetę mniej więcej za 100 zł, ale poszerzająca się grupa kolekcjonerów tych menniczych błędów doprowadziła do znacznego skoku wartości - wyjaśnia Michał Niemczyk, zaznaczając, że gorączka związana z destruktami dotyczy monet różnych epok.

W zestawieniu z rzadkimi królewskimi emisjami w złocie - wycenianymi nawet w setkach tysięcy złotych - niklowe monety okresu PRL jawić się mogą jako brzydkie kaczątka, tymczasem drugi z zapowiedzianych trendów to właśnie zbieranie prób w tym surowcu. Jak twierdzi Michał Niemczyk, próbne emisje w niklu znacznie silniej zjednują kolekcjonerów niż monety obiegowe, choć dla całego bogactwa rynku numizmatów okres PRL to zaledwie przedsmak przygody.

Co wobec tego zrobić, jeśli schodząc do piwnicy po wino potkniemy się o klaser z monetami Polski Ludowej? W pierwszej kolejności zajrzyjmy do archiwów internetowych, bo dane niemal wszystkich aukcji publikowane są online, a następnie sprawdźmy stan zachowania oraz datę emisji, jak w przypadku wina. Osławiona pięciozłotówka z rybakiem z 1958 r., która połyskuje jak świeżo wybita, nieraz przyniosła na aukcji blisko 5000 zł, ale już w stanie drugim kosztowała mniej niż 10 proc. tej kwoty, a nieco bardziej zrysowaną w stanie trzecim kupimy za kilkadziesiąt złotych. Zestawiając z innymi zasobami piwnic: nieskazitelny stan pierwszy starczy na kolekcjonerską butelkę z Bordeaux, a stan pamiętający sklepową prozę - na stołowe.