Piękniej niż w mieście

– Teraz u nas jest lepiej, niż w mieście. Mamy to samo, co oni i do tego nasz piękny krajobraz, czyste środowisko, smaczne lokalne produkty, miłych i spokojnych sąsiadów. Miejscowi przestali marzyć, by stąd uciec do Lublina. Teraz Lublin ucieka do nas – podsumowuje zmiany Katarzyna ze Stoczka. A rosnące w okolicy nowe domy potwierdzają jej słowa.