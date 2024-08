Pieniądze dla seniorów. Tyle wyniesie renta wdowia [TABELA]

Ile wyniesie renta wdowia? Niektórzy zyskają kilkaset złotych

W okresie od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. renta wdowia wyniesie 15 proc. emerytury zmarłego małżonka obok własnego świadczenia, lub 15 proc. własnego świadczenia plus 100 proc. emerytury zmarłego małżonka. Natomiast od 1 stycznia 2027 r. wartość ta wzrośnie do 25 proc.