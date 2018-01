Pierwszy lottomilioner w tym roku wzbogacił się o 15,5 mln zł. Wiemy, gdzie padła szóstka

Kupił pięć zakładów na chybił trafił. O emeryturę martwić się nie musi. Łódź ma 31. lottomilionera.

To druga najwyższa wygrana odnotowana w Łodzi. Miejscowym rekordem pozostaje wygrana z grudnia 2015 roku w wysokości 15 951 087,10 zł.

- W Łodzi zagrało do tej pory 31 lottomilionerów. Łączna wartość ich "szóstek" to aż 141 769 701,50 zł - informuje organizator loterii. I dodaje, że prawdziwe emocje czekają nas w najbliższy piątek, kiedy to osoby grające w Polsce pierwszy raz w historii będą miały okazję zagrać o aż 270 000 000 zł w loterii Eurojackpot.