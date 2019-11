Pierwszy opłatomat stanie w lubelskim kościele. "Nic dziwnego. Młodzi już tacy nie rozumieją"

W Lublinie stanie niebawem ofiaromat. To oznacza, że wierni nie będą zdani tylko na wrzucanie pieniędzy na tacę. Nad podobnymi rozwiązaniami zastanawia się wiele innych parafii. A firmy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kapłanów i wiernych. I proponują automaty, które pozwalają nawet odliczać ulgi podatkowe na datki.

Ofiaromat stanie niebawem w jednym z lubelskich kościołów. W którym dokładnie? Na razie jeszcze nie wiadomo. - To eksperyment - przyznał w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik archidiecezji lubelskiej. Nie oznacza to, że taca od razu w tej parafii zniknie. Chodzi po prostu, jak tłumaczy ksiądz, aby wierni mieli wybór.

Lubelski ofiaromat ma stanąć w jakimś "neutralnym" miejscu - na przykład w przedsionku. Terminal do płacenia kartą ma być nie tylko alternatywą dla tacy. Będzie można w nim także wpłacać środki na cele charytatywne. W tej chwili trwają w Lublinie przygotowania do uruchomienia maszyny. Jednak ostatecznie nie wiadomo, kiedy wierni będą mogli płacić w ten sposób.

Technologia na ratunek ludziom bez gotówki

Czy za kościołem z Lublina pójdą inne parafie? Wiele na to wskazuje. - Owszem, myślimy nad tym - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską proboszcz Parafii matki Bożej Bolesnej w Nysie. Zaznacza jednak, że jeszcze żadne decyzje nie zapadły, a do podjęcia takiego kroku przecież niezbędne są zgody przełożonych.

Proboszcz jednak przyznaje, że pomysł ma sens. - To wierni sami zwrócili się do nas z tym tematem. Bo przecież coraz rzadziej posługują się gotówką i mają po prostu problem, gdy podchodzi do nich ksiądz z tacą - tłumaczy.