Piloci zasnęli w czasie lotu. Na pokładzie 153 pasażerów

Do zdarzenia doszło nad terytorium Indonezji. W czasie nocnego przelotu z wyspy Celebes do stolicy państwa Dżakarty dwóch pilotów Airbusa A320 należącego do linii Batic Air ucięło sobie 28-minutową drzemkę. Przez ten czas nie odpowiadali na wezwania. Na pokładzie znajdowało się 153 pasażerów oraz czworo członków załogi.