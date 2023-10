Pilot poszedł do sądu. Ważny wyrok TSUE dla wielu pracowników

Walka o nadgodziny

Jak podaje "Rz", niemiecki federalny sąd pracy skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości, aby ustalić czy niemieckie przepisy prowadzą do zakazanej w UE dyskryminacji przez to, że wymagają, aby pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy przepracował taką samą liczbę godzin, jak pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.