PiS da dłuższy weekend na Święto Niepodległości. Polacy wylatują za granicę

Wzmożone zainteresowanie 4-dniowymi wyjazdami w okresie Święta Niepodległości. Polacy dobierają jeden dzień wolnego i robią sobie zagraniczny urlop. Tak będą świętować 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Ceny 4-dniowych wyjazdów do popularnych kurortów, z pobytem w 4-gwiazdkowych hotelach i przelotem w wersji last minute to ok. 1350 zł wybierając Maltę. Chcąc polecieć na Cypr trzeba wydać 1600 zł, decydując się na Hiszpanię zapłacimy ok. 1450 zł. Najtańsze w zestawieniu Maroko to koszt ok. 1150 zł.