PiS szykuje 800 plus. Minister Maląg: to przemyślane i przeanalizowane

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała, że Program Rodzina 500 plus to zmiana filozofii, jeśli chodzi o wsparcie rodzin, podkreśliła, że to nie koszt, ale inwestycja w przyszłość Polski. - Liberałowie nie myśleli, nawet im się nie śniło, że można wprowadzić bezpośrednie wsparcie dla rodzin – mówiła minister Maląg w TVP1.