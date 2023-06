Chaos wokół 500 plus. Minister rodziny tłumaczy

W połowie maja prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział zmianę 500 plus na 800 plus. - Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - przekazał. Według planu, zasady przyznawania świadczenia nie ulegną zmianie.