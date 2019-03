PiS szykuje nam niezłe podwyżki. Za zakupy zapłacimy nawet o kilkadziesiąt procent więcej

Partia rządząca wymyśliła, by pozbyć się marek własnych. W efekcie niektóre produkty mogą podrożeć nawet o 165 proc. Polacy za pomysły polityków słono zapłacą - wynika z badania Instytutu ABR SESTA przeprowadzonego na zlecenie money.pl.

- Wszystkie resorty nad tym pracują, premier zagonił wszystkich do roboty - mówił kilka dni temu w programie Money. To się liczy minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski. O co chodzi? O projekt wyeliminowania lub ograniczenia liczby marek własnych na sklepowych półkach.