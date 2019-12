WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany Prawo i finanse + 3 pitrozliczeniepodatki 2 godziny temu PIT-36 – kto powinien go wypełnić PIT-36 to najbardziej popularny druk w rozliczeniach rocznych. Wypełniają go przede wszystkim wszyscy ci podatnicy, którzy opodatkowanie są na zasadach ogólnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o tych, którzy swoje przychody uzyskani na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie tylko oni. 1.Kto powinien złożyć PIT-36 za rok 2019?

2.Jak wypełnić PIT-36 za rok 2019?

3.Pit-36 – o jakich załącznikach musisz pamiętać?

4.Dlaczego warto skorzystać z programy do rozliczeń PIT online? Kto powinien złożyć PIT-36 za roku 2019? To, kto powinien rozliczać się za pomocą druku PIT-36 bardzo precyzyjnie określa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. To ona wskazuje, że PIT-36 to deklaracja dla tych, którzy rozliczają się w oparciu o skalę podatkową 18 i 32%. Chodzi tutaj więc przede wszystkim o osoby, które pracują w oparciu o własną działalność gospodarczą, jak i tych, którzy swoje (często dodatkowe) dochody uzyskali na drodze wynajmu lub dzierżawy. Ustawa jest tutaj bardzo precyzyjna, według niej po PIT-36 powinny sięgnąć następujące osoby: prowadzące działalność gospodarczą przy zastosowaniu ogólnej skali podatkowej (z wyłączeniem działalności rolniczej); prowadzące działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu ogólnej skali podatkowej; uzyskujące przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy przy zastosowaniu ogólnej skali podatkowej uzyskujące przychód z odpłatnego zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) uzyskujące przychód z innych źródeł także opodatkowanych na ogólnych zasadach (jeśli płatnik ani podatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek) uzyskujące przychód, od którego powinny same opłacić zaliczki uzyskujące przychód ze źródeł położonych za granicą. To jednak nie wszyscy, którzy powinni sięgnąć po PIT-36. Koniecznie wypełnić powinny go osoby wskazane w art. 44 ust. 7a (korzystające z kredytu podatkowego) i art. 44 ust. 7f (zobowiązane dokonać doliczenia). Druk ten obowiązuje również osoby doliczające do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, obniżające dochód o straty z lat wcześniejszych i wykazujące należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli nie został on pobrany przez płatnika. Jak wypełnić PIT-36 za rok 2019? Wypełnienie PIT-36 w większości przypadków nie powinno sprawiać większego problemu, natomiast na sposób wypełnienia tego dokumentu powinni szczególnie zwracać uwagę podatnicy, którzy chcą rozliczać się wspólnie z małżonkiem, a także osoby samotnie wychowujące dzieci. O łączne opodatkowanie małżonków można wnioskować bowiem jedynie wtedy, gdy są oni objęci tą samą skalą podatkową, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2019 rok, istniała między nimi wspólność majątkowa, a wniosek o łączne opodatkowanie złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, PIT-36 obejmuje tych, pod których opieką są dzieci małoletnie, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek), do 25. roku życia uczą się w szkole i nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu. Również tutaj istotny jest czas złożenia stosownego wniosku o opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci - w terminie określonym dla nadesłania do urzędu zeznania w 2019 roku. PIT-36 – o jakich załącznikach musisz pamiętać? Załączniki do PIT-36 to przede wszystkim dokumenty związane z konkretnymi odliczeniami od dochodu: PIT/B– wysokość dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT/D– odliczenie związane z wydatkami mieszkaniowymi; do tego załącznika dołączyć należy również oświadczenie PIT-2K

PIT/M– informacja o dochodach dzieci (jeśli rozliczane są wspólnie z rodzicami)

PIT/O– odliczenia obejmujące darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, bez odliczeń na cele mieszkaniowe,

PIT/ZG – informacja o dochodach z zagranicy i zapłaconym podatku,

PIT/BR – odliczenia kosztów z tytułu działalności badawczo-rozwojowej,

PIT/DS – informacja o działach specjalnych produkcji rolnej (dochody, straty, wydatki) Więcej o załącznikach do pit 36 dowiesz się z artykułu: https://www.podatnik.info/publikacje/pit_36_kto_wypelnia_i_jak_rozliczyc_pit_36_za_2018,pit,rozliczenie_roczne,48003a Dlaczego warto skorzystać z programy do rozliczeń PIT online? Coraz więcej osób korzysta z rozliczeń rocznych za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, uruchomionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu rozwiązaniu można złożyć PIT drogą elektroniczną, unikając kolejki w US i niepotrzebnego stresu, że deklaracja nie dojdzie do US tradycyjną pocztą w terminie. Dzięki e-Deklaracjom szybciej można się rozliczyć, szybciej otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, w końcu zrobić to bez błędu. Dzięki programom PIT online dokumenty rozliczeniowe można wypełnić w kilkanaście minut. Zrobić to sprawnie, bezbłędnie - program wiele pól liczy za podatnika, na podstawie podanych przez niego danych. Nie ma więc obaw, że pojawi się błąd w obliczeniach matematycznych. Program do rozliczeń PIT online znajdziesz na stronie https://www.podatnik.info/