PIT rozliczysz w centrum handlowym. Urzędnicy pomogą wypełnić deklarację

W najbliższy weekend w 92 centrach handlowych w Polsce pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Akcja prowadzona będzie w piątek i sobotę (6 i 7 kwietnia) od południa do godziny 20. - informuje Ministerstwo Finansów . Pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową w aż 92 galeriach różnych miast Polski.

Bezpłatnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z wypełnieniem PIT czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń oraz pomogą wypełnić deklarację i wysłać ją elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Podatnicy otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania (UPO). Co ważne jednak, na stanowiskach w galeriach dokumenty w formie papierowej nie będą przyjmowane. Te można rozliczyć w Urzędzie Skarbowym.

Co będzie potrzebne? Wystarczy mieć ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia.