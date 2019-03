Piwo ma smakować jak piwo. Wyrok, który rozstrzyga sprawę raz na zawsze

W ostatnich latach wiele browarów, głównie dla oszczędności, zastępowało słód przy produkcji piwa. Ale czy piwo bez słodu to jeszcze piwo? Wypowiedzieć w tej sprawie musiał się nawet Trybunał Sprawiedliwości UE.

Czemu sprawa trafiła aż do Trybunału? Od pewnego czasu browary, zwłaszcza wytwarzające tańsze piwo, coraz częściej rezygnują ze słodu. Dzięki syropom piwo jest bowiem zwykle mocniejsze i ma intensywniejszy smak. Problem w tym, że często fiskus uznawał piwo bez słodu za nie-piwo, a za napój fermentowany (jak np. wino). A to oznaczałoby znacznie wyższe stawki akcyzowe. Sądy administracyjne często uznawały, że przedsiębiorcy wytwarzający piwo bez słodu muszą dopłacać gigantyczne podatki. Ci jednak zdecydowali się odwołać aż do TSUE.