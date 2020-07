PKP w dobie pandemii. W jednym wagonie tłok, a drugi pusty

Jaka jest logika sprzedaży i usadzania pasażerów w dobie pandemii? - pytał niedawno na Facebooku podróżny jadący pociągiem PKP Intercity Siemiradzki z Krakowa do Wrocławia.

Przewoźnik w odpowiedzi na nasze pytania przekonuje, że system sprzedaży biletów przydziela miejsca tak, by sukcesywnie zapełniać wagony. Jak się zatem okazuje, bezpieczniejsze rozsadzanie we wszystkich wagonach nie jest tu brane pod uwagę.

Pasażerów tylu co miejsc

Przewoźnik zwraca uwagę, że od 1 czerwca pociągami Intercity może podróżować maksymalnie tylu pasażerów, ile jest miejsc siedzących w składzie. Dlatego wprowadzono obowiązkową rezerwację we wszystkich kategoriach pociągów, a nie jak to było do tej pory - jedynie w Express Intercity Premium.