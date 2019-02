Płaca minimalna w UE. Jak wypadają Niemcy?

W międzynarodowym porównaniu 9,19 euro za godzinę może wypaść dobrze, ale rzadko wystarczy na życie. Aby tak było, płaca minimalna w Niemczech musiałaby wzrosnąć do 12 euro.

Według ekspertów z Instytutu Gospodarczo-Społecznego (WSI) należącego do Fundacji Hansa Boecklera płacę minimalną można uznać za „wystarczającą na utrzymanie", kiedy wynosi ona co najmniej 60 proc. krajowej mediany wynagrodzenia. Oznacza to, że w Niemczech stawki minimalne musiałyby wzrosnąć do co najmniej 12 euro.