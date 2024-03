Płacimy mało, ale nie zwalniamy. "Dziwaczny wywód", komentują związkowcy

Ustawa o służbie cywilnej i ustawa o pracownikach samorządowych mówi jednak, że zatrudnionym za nadgodziny należy się takie samo wynagrodzenie, co za "zwykły" czas pracy. Zdaniem Związkowej Alternatywy takie przepisy to dyskryminacja. - Dzieje się tak, choć urzędnicy służby cywilnej i pracownicy samorządowi co roku przepracowują setki tysięcy nadgodzin - podkreśla ZA.