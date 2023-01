Plaga oszustw w Tarnowie. Tylko jednego dnia doszło do kilkudziesięciu prób wyłudzeń

Oszuści nachodzą starsze osoby bądź dzwonią do nich, podają się za policjantów, manipulują nimi i okradają z oszczędności. Ostatnie dni w Tarnowie to prawdziwa plaga takich zdarzeń. W tym tygodniu dwie seniorki straciły przez oszustów w sumie ponad sto tysięcy złotych. Doszło też do kilkudziesięciu innych prób wyłudzeń - podaje miejscowa policja.