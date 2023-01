Szybka akcja policji. Oszust wyłudzający od seniorek pieniądze złapany

Według ustaleń śledczych do zdarzeń z udziałem podejrzanego doszło pod koniec grudnia ubiegłego i na początku stycznia tego roku w Białymstoku. Pierwsze oszustwo dotyczyło 72-letniej kobiety, do której zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta. Przekonał on seniorkę, że jej córka spowodowała wypadek i pilnie potrzebuje pieniędzy ma odszkodowanie. Seniorka uwierzyła w tę historię i reklamówkę, w której znajdowało się blisko 34 tys. zł, przekazała 62-latkowi w swoim domu.